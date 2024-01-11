خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024.. اعرفها

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن طريق الجهاز التابع لها والخاص بحماية المستهلك، 3 طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء والاستهلاك لشهر يناير الجاري 2024، وحتى يوم 20 من الشهر ذاته، على أن يتم تثبيت موعد إدخال القراءة شهريًا بموعد محدد.

الاتصال بالخط الساخن أو الدخول لموقع الهيئة

وللتيسير على المستهلكين حدد جهاز مرفق الكهرباء عدة طرق عن لإدخال قراءة عداد الكهرباء لاستهلاك شهر يناير 2024 من خلال الاتصال بـ الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم «121»، أو زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

تحميل تطبيق أندرويد لمعرفة استهلاك يناير 2024

كما حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طريقة أخلى للاستعلام عن استهلاك العداد الشهري عن شهر يناير 2024 من خلال خدمة «تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية» عبر تطبيق هواتف الأندرويد، والمتاح في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ولمعرفة إستهلاك يناير 2024 من خلال الخطوات التالية:

- فتح متجر الأندرويد (Google Play).

- كتابة اسم البرنامج في شريط البحث والضغط على «بحث».

- اختيار البرنامج من قائمة البحث وتثبيته على الهاتف.

- فتح البرنامج واختيار «شركة مصر العليا».

- كتابة البيانات داخل البرنامج والموجودة على الإيصال.

- اضغط على «الحصول على اسم المشترك».

- كتابة قراءة العداد يدوية كما هي في العداد، والضغط على علامة (√).

- إرفاق صورة واضحة للعداد «اضغط موافق».

- في النهاية ستظهر رسالة «تم حفظ القراءة بنجاح».