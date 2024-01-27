«مسجد آل صابر».. تحفة معمارية تكشف تكاتف أهالي الغردقة

بالجهود الذاتية، افتتح اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بمشاركة العديد من الأهالي، وعدد من القيادات الأمنية بالمدينة، أمس الجمعة، مسجد آل صابر بالممشى السياحي شمال منطقة الأحياء.

تزامن الافتتاح مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ54، وحضره الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، واللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، والشيخ إسماعيل السباعي، مدير عام إدارة الأوقاف، وعدد من قيادات المدينة وأهالي المنطقة.

المسجد بُني على الطراز الإسلامي، على مساحة 1250 م2، ويضم «مستوصف خيري» بمساحة 500 متر، فضلا عن ساحة للمسجد بمساحة 2200 متر، ومصلى سيدات بمساحة 275 مترا، لتبلغ المساحة الكلية للمسجد 4450 مترا، بارتفاع 25 مترا، بينما يصل ارتفاع المآذن 42 مترا.

شهد مسجد آل صابر بالغردقة تأدية أول صلاة جمعة عقب افتتاحه أمس، بتكلفة نحو 12 مليون جنيه، ويضم مأذنتين ويتسع لما يقرب من خمسة آلاف مصل.

مصلى السيدات

يحتوى المسجد على مصلى للسيدات بمساحة 275 مترا، وساحة خارج المسجد تسع حوالي ثلاثة آلاف آلاف مصلٍ.

مسجد آل صابر بالغردقة يعد تحفة معمارية، بُني بالجهود الذاتية، وبتصميم ممزوج بين جمال الطراز الشرق الآسيوي والهندسة المعمارية الإسلامية.

يبرز مسجد آل صابر أهمية المشاركة المجتمعية و الدور الاجتماعي للمواطنين، بالإضافة إلى الدور الديني للمنشآت الدينية في تثقيف ونشر الوعي بين المواطنين والتكامل بين الأبعاد الدينية والاجتماعية.