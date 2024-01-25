على أنغام الربابة.. سياح الغردقة بعلم مصر خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72

شارك عدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، المصريين في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 على شواطئ الغردقة بزي يحمل ألوان علم مصر حاملين أعلام مصر بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطئ والرقص على أنغام المزمار البلدي والربابة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.

احتفالات عيد الشرطة في الغردقة

وأشار هشام الصفتي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى احتفالات عيد الشرطة على شواطئ الغردقة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على الاحتفال مرتدين زيًا بألوان علم مصر، حاملين في أيديهم أعلام مصر، وذلك بمشاركة فرق الأنيميشن والربابة والمزمار البلدي.

سياح يشاركون احتفالات عيد الشرطة بعلم مصر

وقال هشام لـ«الوطن» إن السياح حرصوا على الاحتفال والتفاعل وتبادل التهاني والتبريكات والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بوسائل السوشيال ميديا وسط تصفيق وحماس المصريين، والذين تفاعلوا مع الاحتفالات بالرقص على أنغام الأناشيد الوطنية.

احتفالات عيد الشرطة بشواطئ الغردقة

وشهدت شواطئ الغردقة فرحة وسعادة خلال احتفالات عيد الشرطة الـ72، وجرى توزيع الشيكولاته على المواطنين وأصحاب السيارات في شوارع وميادين الغردقة وسط تبادل التهاني، وأطلق السائقين الأبواق فرحة بعيد الشرطة.

من جانبه وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، التهنئة إلى أفراد الشرطة، لما ما يقدمونه من تضحيات لحفظ أمن وأمان الوطن. مؤكداً في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة، يقدمون أرواحهم لتوفير الأمن والأمان والاستقرار.