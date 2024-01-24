الغردقة تتجمل في العيد القومي للبحر الأحمر.. ممشى سياحي عالمي ومظلات وكافيهات

شهدت مدينة الغردقة، افتتاح ممشى سياحي جديد بتقنية عالمية، وكذا تطوير عدد من الشوارع والميادين والشواطئ العامة، في إطار احتفالات العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر تزامنا مع الذكرى 54 لمعركة شدوان في الثاني والعشرين من شهر يناير.

ممشى سياحي عالمي

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة تتجمل في العيد القومي للمحافظة، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن افتتاح الممشى السياحي الجديد بالغردقة بطول 7 كيلو مترات بتقنية عالمية يجذب السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، مؤكدا أن الغردقة واجهة مصر السياحية وأصبحت مقصد سياحي لملايين السياح حول العالم حيث اختارها موقع تريب أدفايزر العالمي أفضل وجهات السفر في العالم 2024.

ممشى سياحي بالغردقة

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الممشى الجديد بطول 7 كيلومترات شمال مدينة الغردقة بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه من خلال المشاركة المجتمعية من ملاك الفنادق والقرى السياحية ذات الطابع العالمي، ويضم مسارا للدراجات ومظلات وكافيهات ومحلات سياحية.

مضيفا أنه جرى إنشاء 10 برجولات في أماكن ترفيهية مختلفة بشواطئ وشوارع المدينة، وتجميل الجزيرة الوسطى بطريق المطار وإنشاء جدارية لتكوين صورة ذهنية وبصرية جميلة عن مدينة الغردقة.