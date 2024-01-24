الدلافين ترقص وتغني في مياه الغردقة.. ورصد الظاهرة للسنة الخامسة

رصد عدد من السياح ظهور مجموعة من الدلافين ذوي الحجم الطويل ترقص وتتمايل على شواطئ الغردقة، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية معها.

دلافين ترقص وتغني تحت الماء

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن عدد من السياح الأجانب رصدوا ظهور مميز لمجموعة من الدلافين يقترب طول الدولفين من 5 أمتار، وذلك أثناء رحلة بحرية بشواطئ الغردقة وهي ترقص تتمايل من السعادة تحت الماء وتطلق صافرات غناء، لافتا إلى أن السياح حرصوا على الاحتفال والتفاعل تحت الماء والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ظهور الدلافين منذ 5 سنوات

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية في َمحافظة البحر الأحمر بأن هذه النوعية من الدلافين تظهر للسنة الخامسة علي التوالي في نفس التوقيت شمال شواطئ الغردقة، ويعتقد أنها تبحث عن أسماك معينة للغذاء، وتعتبر الدلافين من الثدييات البحرية سلوكها يتشابه مع الإنسان.

وأكد أن شواطئ الغردقة تمثل أماكن راحة وغذاء واستمتاع الدلافين وهي مناطق جذب سياحي، حيث تجذب ما يقرب من 4 ملايين سائح سنويا من عشاق الحياة البحرية.

أنواع الدلافين في البحر الأحمر

ولفت إلى أن أهم مناطق ظهور الدلافين في البحر الأحمر هي صمداي سطايح والعرق والفانوس وقطعة الدير في الجونة

وتضم 10 أنوع من الدلافين وهي:

الدولفين القاتل غير حقيقي

الدولفين رسو

الدولفين الأحدب الهندي

الدولفين الأنف القارورية

الدولفين قاروري الأنف

الدولفين المنقط الأنف

الدولفين الدوار

الدولفين المخطط

الدولفين الهندي ذو قارورة

الدولفين قصير الزعنفة.