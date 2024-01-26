فنادق الغردقة تستقبل نزلاء السياحة الداخلية.. 20% تخفيضات وأجواء ساحرة

بدأت فنادق الغردقة في استقبال نزلاء السياحة الداخلية، تزامنا مع بدء إجازة نصف السنة، حيث تعتبر الغردقة من أفضل المدن السياحية لقضاء إجازة نصف السنة في فصل الشتاء، إذ تتمتع بأجواء دافئة وشمس ساطعة، ودرجة حرارة معتدلة.

فنادق الغردقة تستقبل النزلاء

وأضاف محمد منصور مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن فنادق الغردقة بدأت في استقبال نزلاء السياحة الداخلية، تزامنا مع بدء إجازة نصف السنةَ.

وأوضح «منصور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تأتي تزامنا مع حلول إجازة نصف السنة الدراسية، وتوافد رواد السياحة الداخلية على الفنادق والمٌنتجعات السياحية.

الغردقة مشتي دافئ

وذكر عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة من أفضل المُدن الشتوية لقضاء إجازة نصف السنة، حيث الأجواء الدافئة والطقس المعتدل، مؤكدا أن أسعار فنادق الغردقة شتاءا أقل بنسبة 20% من الأسعار الصيفية لنزلاء السياحة الداخلية.

ولفت عمرو طارق، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن موقع «تريب أدفايزر» العالمي اختار الغردقة من أفضل مقاصد للسفر في 2024، لافتا إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية وضعت مدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في 2024.