أسعار بيع اللحوم البلدي في الشرقية اليوم.. تخفيضات كبرى

يتطلع المواطنون في محافظة الشرقية إلى الحصول على أرخص سعر لشراء للحوم البلدي، وبجودة ممتازة، لذا تتيح المحافظة أماكن مٌخصصة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، مقارنة بأسعار المحلات التجارية والجزارات الأخرى.

وقال هاني سلامة، عضو بالغرفة التجارية بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تطرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، مقارنة بالمحلات الأخرى التجارية في الجزارات التعاونية، أو الجزارات التابعة لمبادرات المحافظة.

أرخص أسعار اللحوم البلدي في الشرقية

سعر كيلو اللحوم البقري والجاموسي 250 جنيها.

سعر كيلو السجق البلدي 250 جنيها.

سعر كيلو الكبدة البلدي 250 جنيها.

سعر الكيلو اللحوم المفرومة 250 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضاني 280 جنيها.

سعر كيلو الدهن من الّية الضاني 200 جنيه.

سعر كيلو البرجر البلدي 220 جنيها.

جزارات لبيع اللحم البلدي بأسعار مخفضة بالشرقية

وأشار عضو الغرفة التجارية إلى أنه يمكن شراء اللحوم البلدي في عدة منافذ تحددها المحافظة سواء في الجزارات التعاونية الموجودة بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، وخلف ديوان عام محافظة الشرقية بجزارة اللحم البلدي التابعة لمبادرة المحافظة لتخفيض أسعار اللحوم البلدي.