تراجع في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-1-2024.. اعرف الكيلو بكام

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-1-2024 تزامنا مع استكمال خطة الحكومة لتوفير اللحوم بجميع أنواعها بأسعار مخفضة في المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية والمعارض التابعة للغرف التجارية والسلاسل التجارية.

تراجع أسعار اللحوم اليوم

وجاء تراجع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

سجل متوسط سعر الكيلو بين 284 و344 جنيها بحسب النوع، وفق ما رصدته «الوطن» بمختلف الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وجاء متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 340 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 265 إلى 450 جنيها، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 102 إلى 360 جنيها.

وسجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 220 و365 جنيها، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 220 و340 جنيها، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و370 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وجاءت أسعار اللحوم البرازيلي بسعر يتراوح بين 190 و250 جنيها، أما اللحوم الهندي سجلت 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات، و280 جنيها للجملي، ولغ سعر كيلو البرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ، والضاني البرقي 380 جنيها.