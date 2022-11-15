أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم.. «أرخص من الجزارين»

تخفيضات كبيرة تشهدها أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، المنتشرة في مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تواصل الوزارة ضخ كميات كبيرة من اللحوم يوميا، بأسعار أقل بكثير من الأسواق ومحلات الجزارة.

وتشهد المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، عمليات إقبال كبيرة يوميا من المواطنين، لشراء احتياجاتهم المختلفة من اللحوم، وفيما يلي عرضا لأسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

- لحوم بلدي بـ145 جنيها.

- الكبده البلدي بـ145 جنيها.

- اللحوم السوداني الطازجة بـ115 جنيها.

- اللحوم الضاني الطازجة بـ145 جنيها.

- اللحم المفروم الطازج بـ130 جنيها.

- لحم البفتيك الطازج بـ140 جنيها.

- كيلو السجق الطازج بـ100 جنيه.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الثلاثاء

- اللحوم البلدي الكندوز بين 170 إلى 190 جنيهًا.

- الضأن يتراوح بين 180 و200 جنيه.

- كباب الحلة بين 180 إلى 190 جنيها.

- الكبدة الكندوز بين 160 و180 جنيها للكيلو.

- الكيلو من الأستيك والبفتيك تراوح بين 190 و200 جنيه.

- الكيلو الجملي بين 140 و160 جنيها.

- اللحم المفروم البلدي تراوح بين 180 و190 جنيها.

- البتلو سعر بين 170 و190 جنيهًا.

- اللحم مفروم البقري البلدي 170 جنيها.

- السجق البلدي 150 جنيها.

- سعر الموزة البلدي بقري 195 جنيها.

- الضأن البلدي بسعر 220 جنيها.