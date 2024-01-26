توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة بالأسواق المتقدمة في دول مجموعة العشر

توقعت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بدء تخفيضات أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة نهاية عام 2024، إذ يتوقع الاقتصاديون أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض في عام 2024، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي المتسلسل من 3% الآن إلى متوسط يتراوح بين 2% إلى 2.5% في دول مجموعة العشر باستثناء اليابان، هذا ومن المرجح أن يخفض صناع السياسات في الأسواق المتقدمة أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2024 ما لم تؤد أسعار الفائدة المرتفعة إلى ضعف النمو الاقتصادي.

الأسواق الناشئة

ووفق الدراسة، فإن هذا الرأي يستند جزئياً إلى التوقعات الأساسية لخبراء الاقتصاد، والتي تتوقع أن يظل أعلى قليلاً من المعدل المستهدف، وأن تظل معدلات البطالة أقل من مستوياتها الطويلة الأجل، وفي الأسواق الناشئة من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيضات أسعار الفائدة في وقت أقرب مقارنة بنظيرتها المتقدمة.

ارتفاع معدل التضخم في اليابان

وفي سياق آخر، كان ارتفاع معدل التضخم في اليابان مرغوباً إلى حد كبير، وبعد ثلاثة عقود من الانكماش الصريح، أشارت زيادة الأجور في عام 2023 إلى أن بنك اليابان كان يتحرك نحو هدفه المتمثل في إنشاء حلقة متوازنة بين الأجور والأسعار، ولذلك فإن بنك اليابان يستعد للتحرك نحو الخروج من سياسته للتحكم في منحنى العائد التي يتبعها بنك اليابان، في أبريل 2024 على الرغم من أن التخلي الرسمي عن هذه الإجراءات من غير المرجح أن يتم حتى أكتوبر 2024.