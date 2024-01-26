محللون اقتصاديون بمعرض الكتاب: يجب نشر الثقافة المالية بين الجمهور

قال عمرو الشرقاوي، المحلل الاقتصادي، إن التضخم هو الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، أو بمعنى أدق ارتفاع السلع والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج بعض المنتجات.

التأثير على سعر الأسهم

وأضاف «الشرقاوي»، خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، بعنوان «استثمر صح»، أن السبب الرئيسي في التأثير على سعر الأسهم هم الأفراد بمدى الطلب عليه فمثلاً سهم شركة أبو قير للأسمدة سجل من 20 إلى 25 جنيها في 2020 في حين ارتفع سعر السهم إلى 90 أو 100 جنيه في الوقت الحالي.

سوق المال هو أداة من أدوات الحفاظ على الأموال

من جهته قال عمر حسين، محلل اقتصادي، أن سوق المال هو أداة من أدوات الحفاظ على الأموال وحفظها من التضخم، ويمكن اللجوء لصناديق الاستثمار أو إدارة المحافظ إذا كان الشخص لا يجيد التعامل في أسواق المال «البورصة».

مخاطر الاستثمار في البورصة

في سياق متصل قال أحمد السيد، العضو المنتدب في شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن البورصة هي سوق مثل أي من الأسواق التي نراها في التعامل اليومي، ويديرها عدد من المستثمرين أو الشركات العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى أن عدد الشركات المقيدة في البورصة 240 شركة فقط.

وأضاف أن مخاطر الاستثمار في البورصة هو عدم الفهم والوعي في طريقة التعامل فيها حتى لا يتعرض المستثمر لخسارة رأس ماله لذا وجب نشر الثقافة المالية بين الجمهور.