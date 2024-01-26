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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في منتصف التعاملات

كتب:

محمد سيف
02:13 م | الجمعة 26 يناير 2024
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

سجل  سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024 حالة من الثبات، إذ بلغ في بنك مصر 100.32 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء خلال تعاملات الظهيرة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 100.24 جنيه للبيع، و99.32 جنيه للشراء.

الدجينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 100.32 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء 

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ووصل سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة للبيع 100.66 جنيه، وللشراء 100.07 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية للبيع 100.65 وللشراء 96.96 جنيه.

 

 

 

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بقلم محمد سيف