إقبال كبير على شراء منتجات حلايب وشلاتين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد جناح شلاتين وحلايب بمعرض القاهرة الدولي إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات اليدوية والتراثية، لمٌدن حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وشاركت مدن جنوب البحر الأحمر في معرض القاهرة الدولي الكتاب بمنتجات يدوية الصنع من أبناء مدينتي حلايب وشلاتين لنشر ثقافة جنوب البحر الأحمر، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة المشاركة المجتمعية بالمعارض.

مشغولات يدوية الصنع

ضم جناح حلايب وشلاتين منتجات يدوية الصنع من الشنط والإكسسوارات، والأطباق المصنوعة من خامات الجلود الخوص والخرز والعطور والبخور والتجميل والمشغولات اليدوية، ومجموعة من تصاميم الأزياء التي تعكس ثقافة وهوية وعادات وتقاليد أهالي حلايب وشلاتين.

منفذ بيع منتجات حلايب وشلاتين

أوضحت كريمة سعيد، المسؤولة عن جناح «حلايب وشلاتين»، إن هذه المشاركة هي الثالثة على التوالي داخل معرض الكتاب إذ يعتبر منفذ بيع وتسويق رئيسي لمٌنتجاتهم، لافتة في بيان صحفي اليوم الجمعة «بنشارك بمشغٌولات وحِرف يدوية، مما يٌوفر فٌرص عمل وزيادة دخل للمرأة المعيلة».

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 يقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» وفتح بابه أمام الجمهور من الساعة 10 صباحًا، حتى 6 فبراير المقبل.