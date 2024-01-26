أحمد فايق يلتقط صورا تذكارية مع طلاب «النيل الدولية»: «دول مستقبل مصر» (فيديو)

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر قناة «DMC»، جولة داخل مدرسة النيل الدولية المصرية بمنطقة العبور.

وخلال الجولة، التقط صورًا تذكارية مع طلاب مدرسة النيل الدولية المصرية، وقال «فايق»، « كل الجُمال دول معندهمش كتاب مدرسي، كل دول بيمثلوا مستقبل مصر».

شهادة معتمدة من كامبريدج البريطانية

وأضاف قائلًا: «أنا حبيت الطلاب كلهم هنا، كان نفسي أخدهم في حضني على طول، وأبطل تصوير، وأقعد معاهم على طول، 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، و10 آلاف طالب، مناهج وشهادة معتمدة من كامبريدج البريطانية، وهو أحدث تعليم في العالم في قلب مدارس النيل الدولية المصرية».