طالبة «النيل الدولية»: أحلم بدراسة الطب لوفاة والدتي بورم في العظام

ردت جودي، طالبة بمدرسة النيل الدولية المصرية، على سؤال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج « مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، حول سبب حلمها في دراسة الطب.

والدتي كان عندها ورم لمدة 4 سنوات

وقالت الطالبة: «أنا بحب البيولوجي، وبسأل دايمًا يعني إيه ورم يدخل الجسم يغير الجسم كله، وبعد التكنولوجي والتقدم دا كله، لسه مش لاقيين ليه علاج سهل، والدتي كان عندها ورم لمدة 4 سنوات، ولما اكتشفناه انتشر في العظام، ومع الوقت اكتشفنا إننا ماشيين فى علاج غلط، ربنا يرحمها».

وتابعت: «ربنا أعلم بنيتي، وأنا لو دخلت القسم دا، هحاول أبذل كل جهدي إني مخليش حد يمر باللى أنا مريت بيه، ووالدتي عمرها ما كانت تكلمنى في وصية، لأنها مكانتش عايزة تتكلم معايا في فكرة أنها ممكن تمشي، وكان دايمًا كلامها لي، أنها عايزاني أفضل متفوقة على أي حاجة في حياتي».