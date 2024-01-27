سيناريوهات خطيرة لظاهرة النينو في هذه البلاد.. تحذير من أعنف شتاء

تؤثر ظاهرة النينو لعام 2023 حاليًا على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومن المتوقع أن تستمر حتى مايو 2024، وتختلف آثار ظاهرة النينو على هطول الأمطار ودرجات الحرارة باختلاف المناطق، ما يتسبب في حالات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي قد تؤدي إلى تعطيل حياة الملايين من الناس وسبل عيشهم؛ ورغم قوة الظاهرة وتأثيرها على طبقات الغلاف الجوي العليا، فإن «الكاريبي» و«اللاتينية» أكثر منطقتين متأثرتين بالظاهرة تشهدان عوامل جوية وسيناريوهات خطيرة أشهرها احتراق الغابات، بحسب موقع «reliefweb» أو مكتب خدمات الأمم المتحدة.

سيناريوهات خطيرة لـ ظاهرة النينو حدثت بالفعل

بعد الآثار الإنسانية التي حدثت في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وكانت واضحة للجميع؛ تتعرض لظاهرة النينو بعض البلدان للخطر منها بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وغيانا وهندوراس ونيكاراجوا وبيرو وسورينام وفنزويلا.

ومن السيناريوهات الخطيرة للظاهرة أنها تعرض الأشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على الزراعة وصيد الأسماك على نطاق صغير والأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، للمعاناة من آثار إنسانية أكبر؛ ومن الضروري اتخاذ إجراءات مبكرة للتخفيف من العواقب الإنسانية للظاهرة.

الوضع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ظاهرة النينو، أو الدورة الدافئة لظاهرة النينو، هي ظاهرة مناخية طبيعية مرتبطة بالاحترار الدوري في درجات حرارة سطح البحر عبر وسط وشرق المحيط الهادئ والتغيرات اللاحقة في أنماط الطقس حول العالم، وتحدث ظاهرة النينو كل 2-7 سنوات وتستمر عادةً من 9 إلى 12 شهرًا، رغم من أنها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 2-3 سنوات، وتصل إلى ذروتها بين أكتوبر وفبراير من العام؛ وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي.

على الرغم من أن كل حلقة من ظاهرة النينو فريدة من نوعها، إلا أنها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عادة تجلب مزيجًا من الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والأمطار الغزيرة والفيضانات، ويشهد شمال أمريكا الجنوبية «كولومبيا وفنزويلا وغيانا وسورينام وبوليفيا وشرق بيرو» بسببها هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي وأمريكا الوسطى «السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا»، في حين من المتوقع هطول أمطار أعلى من المتوسط ​​في المناطق الساحلية في الجنوب؛ وتشهد بعض البلدان أو المناطق، مثل فنزويلا وكولومبيا وبيرو وأجزاء من منطقة البحر الكاريبي، كلا من أقصى تأثيرات ظاهرة النينو، مع ظروف الجفاف الجفاف وزيادة هطول الأمطار والفيضانات.

وفي تصريحات لـ« الوطن» أكد عضو المركز الإعلامي، محمود القياتي، إن ظاهرة النينو موجودة وتؤثر على طبقات الغلاف الجوي والعليا، وهي السبب في تغيرات المناخ مثل هطول أمطار شديدة في بعض المناطق وقلتها في مناطق أخرى مما يعمل على ظهور التصحر والجفاف، كما حدث في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.