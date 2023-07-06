الشاعر فوزي إبراهيم: تعاون المتحدة مع الأوبرا في «الأساتذة» يرسخ للهوية المصرية

أشاد الناقد والشاعر فوزي إبراهيم، بتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، لتقديم عروض مشروع «الأساتذة» الذي يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، على أن تقام أولى الحفلات الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ترسيخ الهوية المصرية

وقال «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن أجمل ما في مشروع «الأساتذة» هو ترسيخ الهوية المصرية من خلال الهوية الموسيقية، منذ بداية النغم المصري وحتى ألحان بليغ حمدي والموجي وكمال الطويل وغيرهم من عمالقة الموسيقى المصرية.

إعادة تقديم التراث الموسيقى

وتابع الشاعر فوزي إبراهيم: «ستجري إعادة تقديم تراث الموسيقى المصرية عن طريق أكاديميين وموزعين متخصصين وسيحافظون على ألحان السنباطي وبليغ حمدي والموجي وغيرهم، لتقديم إعادة لإبداع الأساتذة وبأصوات رائعة للمطربين المصريين، الذين يستوعبون شخصية اللحن الذي وضعه هؤلاء النجوم».