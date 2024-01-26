باحث: قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي انتصار للمجتمع الدولي

قال الدكتور حسام الدين محمود، الباحث في العلاقات الدولية، ورئيس مركز إفريقيا للتخطيط الاستراتيجي، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر ضد إسرائيل كان مأمولا بالنسبة للمجتمع الدولي والمتابعين للوضع في قطاع غزة وسط العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهذا القرار قد يتيح الفرصة لإعادة ترتيبات الأمم المتحدة لاتخاذ قرار حاسم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

انتصار كبير للمجتمع الدولي

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة انتصارا كبيرا للمجتمع الدولي، وفرصة كبيرة لإدخال المساعدات لقطاع غزة ومؤشر على احتمالية إيقاف الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيرا إلى أن التدابير التي أصدرتها المحكمة تحتاج قوة أكبر للتنفيذ، منوها إلى أن الأمم المتحدة لديها القوة والقرار للتنفيذ وسط ترحيب عربي لحكم المحكمة وكثيرا من الدول رحبت، وهناك جانب مهم وهو الخلافات القائمة بين الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي حول وقف النار في غزة، وهو أحد الأمور التي تدفع الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب داخل القطاع.

احتمالية فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، ورئيس مركز إفريقيا للتخطيط الاستراتيجي: وقف إطلاق النيران سيكون تمهيدا لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، وأعتقد أن المحكمة ستدفع للبحث في فرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي سواء عسكريا أو اقتصاديا لأن إسرائيل حاليا أصبحت مكشوفة أمام العالم، بأنها كيان يسعى للحرب ويعمل ضد الإنسانية، وهذا الجانب الإيجابي الوحيد في الحرب التي تتم تجاه أشقائنا في قطاع غزة.

دعم مصر مستمر

وأشار الباحث إلى أن الجميع ينتظر تقديم التقرير المطلوب من المحكمة خلال شهر، متابعا: «الأمم المتحدة بصدد قرار يعيد قوتها باعتبارها أهم منظمة دولية لذا ستعمل على إصدار قرار لوقف إطلاق النار»، مؤكدا أن بيان الخارجية المصرية يؤكد دعم مصر المستمر لفلسطين، والعمل على تحليل السلام في المنطقة ووقف الحرب داخل قطاع غزة بجانب الدور البارز لمصر لإدخال المساعدات.