منصة «آي صاغة» للذهب تتوقف عن تحديث الأسعار

بعد التغيير بشكل ملحوظ لأكثر من مرة في اليوم في أسعار المعدن الأصفر قررت منصة للذهب "آي صاغة" التوقف عند تحديث الأسعار وذلك بعد ساعات من قرار منصة وجولد بيليون وقف التسعير عبر موقعها الرسمي.

لم تكتب المنصات أسعار الذهب الآن

ولم تكتب المنصتان أسعار الذهب وظهرت الجداول تحمل رقم 0 في كل الأعيرة والجنيه الذهب وأخرى كتبت توقف نشر الأسعار مؤقتا لحين ضبط أسعار السوق.

وكان سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصتين، أعلن وقف التسعير بسبب الأسعار الحالية غير المبررة، ووجود تلاعب.

سعر جرام الذهب 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق 3855 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وعيار 24 بـ4406 جنيهات، وعيار18 بـ3304 جنيهات.