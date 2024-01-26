أسعار الذهب الآن في محال الصاغة والأسواق.. إليك التفاصيل

تذبذبات سعرية شهدها جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 26-1-2024، ذلك مع وجود موجة من عدم الاستقرار يشهدها القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق، مبلغ الـ3855 جنيهًا للجرام الآن.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» سعر جرام الذھب عيار 21 وأسعار الذهب بشكل عام وفق آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية عبر موقعها.

أسعار الذهب في مصر

قدّر سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات المسائية في السوق ومحال الصاغة مبلغ الـ3855 جنيها للجرام الواحد، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات المسائية مبلغ الـ4406 جنيهات دون إضافة الضريبة أو المصنعية، إذ يستخدم الذهب عيار 24 لصناعة السبائك، كونه الأنقى بين الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وقد سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ الـ3304 جنيهات، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما وعن سعر الجنيه الذهب، فقد سجّل 30 ألفًا و840 جنيهًا، قبيل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، إذ جاء وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.