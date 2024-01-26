أسعار الذهب الآن في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار اليوم، مع نهاية التداول في سوق الذهب، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعا واستخداما بالسوق، مبلغ 3825 جنيهًا للجرام الآن.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذھب عيار 21 وأسعار الذهب بشكل عام، وفقا لما أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية عبر موقعها.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات المسائية في السوق ومحال الصاغة 3825 جنيها للجرام الواحد، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات المسائية مبلغ 4371 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، إذ يستخدم الذهب عيار 24 لصناعة السبائك، كونه الأنقى بين الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 3279 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب، فقد سجّل 30 ألفًا و600 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، إذ جاء وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.