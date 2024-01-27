غرفة عمليات «كفر الشيخ» تستعد لموجة من الطقس السيئ

حذرت غرفة عمليات الأزمات والطوارئ، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، من طقس الـ48 ساعة المقبلة، والتي تشهد أمطار ورياح تضرب سواحل ومدن، المحافظة كفر الشيخ، كما تشهد حركة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، ارتفاعا في معدلاتها الطبيعية، بسبب سرعة الرياح.

أمطار على المدن الساحلية في كفر الشيخ بغزارة

وحذرت غرفة عمليات الأزمات والطوارئ، في ديوان عام محافظة كفر الشيخ، من غطاء سحابي كثيف وأمطار تضرب سواحل كفر الشيخ، والتي تضم مراكز: «البرلس، وبلطيم، ومطوبس»، وذلك خلال فجر السبت، والأحد، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، كما يسود ليلاً خلال اليومين طقس شديد البرودة على كافة أرجاء المحافظة.

طقس شديد البرودة ليلا وتحذيرات لكبار السن

كما حذرت غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة كفر الشيخ، من انخفاض درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات، وسط منخفض جودي يضرب كافة أرجاء المحافظة ليلاً، الأمر الذي يستوجب توخي الحذر من قبل المواطنين وارتداء الملابس الثقيلة أثناء الخروج ليلاً، وخاصة للمواطنين من كبار السن.