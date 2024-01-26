حقيبة يد فاخرة تتسبب في أزمة سياسية بكوريا الجنوبية.. ما القصة؟

ضجة سياسية كبيرة في كوريا الجنوبية سببتها حقيبة؛ بعدما أخذتها السيدة الأولى في «سول» كهدية، لتثير موجة غضب لدى شعبها، وشقاق في قمة الحزب الحاكم في البلاد هذا الأسبوع، ليتحول الحديث عن الحقيبة الفاخرة على مستوى العالم بسبب ما أدت إليه من تصعيد للأمور السياسية، بحسب ما ورد في «فيننشيال تايمز».

اتهامات تواجه السيدة الأولى في كوريا الجنوبية

بحسب ما ورد في الصحيفة العالمية، تسببت الحقيبة الفاخرة من ديور في إثارة الاتهامات حول السيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم كون، بإساءة استخدام السلطة وتطورت لمشاكل مع الأحزاب الداخلية في البلاد تلاحق زوجها الذي نفى عنها الاتهام في البداية؛ وذلك قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وتعود الواقعة إلى ديسمبر من العام الماضي بعد ظهور عدد من الفيديوهات بشأن الحقيبة، عندما كشفت قناة ليبرالية على موقع «يوتيوب»، أن كيم كون زوجة الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ يون سوك يول، تلقت حقيبة كريستيان ديور التي تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين وون «2200 دولار» من القس الأمريكي الكوري تشوي جاي يونغ، وقال المكتب الرئاسي لوسائل الإعلام المحلية إن كيم قبلت الهدية، التي «تم إدارتها وتخزينها كملكية للحكومة».

ساعة يد كشفت واقعة إهداء حقيبة لزوجة الرئيس الكوري الجنوبي

وكان تسجيل الصور التي توثق استلام السيدة الأولى الهدية في عام 2022، لكن مؤخرًا انتشرت هذه المقاطع على نطاق واسع وأثارت اللقطات دعوات من مختلف الأطياف السياسية في كوريا الجنوبية؛ تطالب بالاعتذار وإجراء تحقيق فيما إذا كانا قد انتهكا قوانين مكافحة الرشوة، وقال لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «الرئيس لا يفشل في التواصل مع الجمهور فحسب، بل يشارك أيضًا بشكل نشط في إخفاء الشكوك المحيطة بالسيدة الأولى، والتدخل الصارخ في شؤون الحزب، والتدخل في الانتخابات».

وبعد فترة طويلة من الخلافات السياسية في كوريا الجنوبية اعترف زعيم حزب قوة الشعب هان دونج هون، بأن الهدية يمكن أن تكون «مسألة ذات اهتمام عام».