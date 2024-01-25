كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا وجارتها ترد.. ماذا حدث؟

كشفت دولة كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، هن إطلاق صاروخ استراتيجي بشكل تجريبي لأول مرة، في ظل نشاط تنفذه باستمرار لتطوير أسلحة قوية لديها.

الصاروخ لا يهدد كوريا الجنوبية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن إطلاق الصاروخ والذي تم أمس الأربعاء لا يشكل أي تهديد للدولة المجاورة لها (كوريا الجنوبية) وليس له علاقة بالأمان الإقليمي.

سبب إطلاق الصاروخ

وأكدت الوكالة، أن التجربة تأتي من أجل التحديث المستمر لنظام الأسلحة والنشاط المنتظم والملزم لهيئة الصواريخ العامة ومعاهد العلوم الدفاعية التي تتصل بها، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل رحلة الصواريخ.

تعليق الجيش الكوري

في سياق مواز، علق الجيش الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء على الأمر، لافتا إلى أن الجارة دولة كوريا الشمالية قامت بإطلاق عدة صواريخ مجنحة نحو البحر الأصفر في الساعة السابعة صباحا.

متى تم إطلاق أول صاروخ مجنح؟

يذكر أن أول إطلاق كوري شمالي لصاروخ مجنح كان في سبتمبر 2023 حيث تم إطلاق صاروخين طويلي المدى مزودين برؤوس حربية نووية وهمية نحو البحر الأصفر.

هدم نصب تذكاري للتصالح بين الكوريتيين

في نفس السياق، أفردت صحيفة «الجارديان» الإنجليزية، أن كوريا الشمالية هدمت نصبا تذكاريا يرمز إلى الأمل في المصالحة مع الجنوب بعد أيام قليلة من تصريح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ليؤكد أن إعادة التوحيد بين الكوريتيين بشكل سلمي لم يعد ممكنا.