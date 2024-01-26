وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل ملزمة بتطبيق ما صدر عن محكمة العدل الدولية

علق وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد شلالدة، على قرار محكمة العدل الدولية، قائلا إنه على أرض الواقع هذا لا يقيم الدولة، ولا يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكنه كإجراء وفقا لصلاحيات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، متابعا: «استنادا لمحكمة العدل الدولية، أنا أعتبره انتصارا قانونيا على الظلم والطغيان، وهو يحقق الحد الأدنى».

وأكد «شلالدة» خلال لقاء عبر «سكايب»، في برنامج «ثم ماذا حدث»، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة لأنها طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثانيا هي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وثالثا هي طرف في ميثاق الأمم المتحدة.

إسرائيل ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولي

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل مثلت أمام المحكمة، وهو دليل على أنها ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة، وبالتالي لو أخلت دولة وفقا للقانون الدولي، ولم تحترم ولم تلتزم بما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير أو أحكام قضائية، من حق دولة جنوب أفريقيا أن ترفع هذه القضية أمام مجلس الأمن.

وتابع: «ومجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو المسؤول بشكل مباشر عن إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لما صدر من محكمة العدل الدولية، من تدابير مؤقتة ضد إسرائيل».