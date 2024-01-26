خالد أبو بكر: قرارات محكمة العدل الدولية خطوة إيجابية في فضح السلوك الإسرائيلي

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل، هي خطوة إيجابية على الطريق، في فضح السلوك الإسرائيلي، وهناك قرارات واضحة وصريحة تتحدث عن حماية المدنيين الفلسطينين وإلزام إسرائيل بوقف القتل في قطاع غزة.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، أنه للأسف الفيتو الأمريكي يحمي دائمًا المصالح الإسرائيلية، والسؤال الهام، هل يتلقي المجتمع الدولي هذه القرارات باحترام وإيجاد آلية تنفيذ، مشددا على أنه لا يوجد رادع لإسرائيل، وآلة الحرب لا رادع لها بشكل فعلي على الأرض.

وواصل: «للأسف القوة تحكم.. الفصائل الفلسطينية وما تفعله في العدو الإسرائيلي هو أكبر سلاح موجع ضد إسرائيل وكل فلسطيني مطالب بالدفاع عن أرضه لوقف المحتل الإسرائيلي».

من ناحية أخرى، نعى الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، نائب رئيس النادي ووزير الرياضة السابق العامري فاروق الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته.

وتابع: «العامري فاروق راجل محترم وابن ناس ومن عائلة طيبة، وقدم للنادي الأهلي الكثير، والجميع ودعه في مشهد حزين».

واختتم أبو بكر: «الأهلي لا ينسى رجاله وأفضالهم، إذ أعلن النادي الحداد 3 أيام.. مرحلة المرض كانت قاسية جدًا وندعوا أن يجعلها الله في ميزان حسناته».