وزير العدل الفلسطيني يطالب بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة

طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مجلس الأمن بضرورة الاجتماع واتخاذ ما يلزم لوقف الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية قرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة «ON»، إن قرارت محكمة العدل الدولية بمثابة تدابير مؤقتة وتتمتع بقيمة قانونية.

وتابع: «اليوم هو يوم قانوني عالمي للشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع التي تناضل، ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هذا بحد ذاته صفع للفكر والاحتلال الصهيوني، وغالبية الطلبات التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا، تم النظر إليها».

وذكر الوزير الفلسطيني، أنه من الممكن دعوة مجلس الأمن استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية لوقف القتال، وطالب بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي مسئولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.