5 مناطق أكثر تأثرا بسقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية.. تراجع الحرارة وهبوب رياح

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تفاصيل طقس الإسكندرية غدًا السبت والمناطق الأكثر تأثر جراء نوة الكرم الحالية، يأتي ذلك بالتزامن مع تعرض البلاد إلى اضطرابات في حالة الطقس، وسقوط أمطار على أغلبية المحافظات.

تجدد سقوط أمطار الإسكندرية

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه من المتوقع أن تتعرض مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة غدا السبت.

حددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أماكن سقوط الأمطار غدا التي ستكون بالتحديد على مناطق من شمال وشرق المحافظة على أن تكون أكثر المناطق تعرضا لسقوط الأمطار هم: «سيدي جابر، جليم، سيدي بشر، ميامي، العصافرة»، بخط الكورنيش على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

طقس الإسكندرية غدا

توقعت غرفة عمليات المحافظة هبوب رياح تصل سرعتها إلى 36 كيلو/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، مع اضطراب في الملاحة البحرية من خلال ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط إذ تصل إلى 3 أمتار.

ورفعت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمُتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.