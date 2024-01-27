فريق الساقي بالمنوفية.. إبداع في الابتهالات والأناشيد الدينية

في كل مناسبة دينية يجتمع 15 قارئًا ومنشدا لإحياء حفل القرآن الكريم والابتهالات والأناشيد الدينية في جو مملوء بالإيمان والحب والشوق، في فترة وجيزة أصبح فريق «الساقي» علامة مسجلة في الإنشاد الديني لجميع الأهالي في محافظة المنوفية والمحافظات الأخرى.

تجمعوا في حب الله ومدح النبي

يقول عادل حجازي مايسترو فريق الساقي بمحافظة المنوفية، إن جميع أفراد الفريق تجمعوا لحبهم في مدح النبي وإحياء حفلات الذكر في المناسبات الدينية المختلفة، كما أنهم عازمون على توصيل رسالة الإسلام بأنه دين المحبة والسلام وإعلاء القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية لحث المواطنين على التقرب إلى الله.

تنوع الفريق بين الكبار والشباب

يضيف مايسترو الفريق، أن باب التقدم إلى فريق الساقي مفتوح سواء للكبار أو الشباب وأن لكل فرد له دور في الأناشيد توزع فيما بينهم، كما أنهم يقومون بتدريب براعم صغيرة لكي يكون جيل جديد من بعدهم في المستقبل، وأنهم دائما يكونون مستعدين للذهاب إلى الحفلات والمناسبات الدينية سواء بالمحافظة أو خارجها .

مساهمات الساقي المجتمعية

يتابع حجازي بأن الفريق ذهب إلى إحياء مناسبات دينية خيرية بدون أجر أو أجر رمزي مثل المشاركة في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية ميت موسى، تلبية دعوى لحفل الأطفال ذوى الهمم في مدينة تلا، تلبية الدعوى لحفل يوم اليتيم في مدينة تلا.