أجمل مايقال في احتفالات المولد النبوي الشريف.. «ابتهالات وأناشيد دينية في حب الرسول»

يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الأربعاء، والمتعارف عليه في هذا اليوم، أنه يتم شراء الحلوى، باعتبارها أكثر طرقًا شيوعًا للاحتفال، إلى جانب سماع الأناشيد والابتهالات الدينية التي يتهلل بها الكثيرون في ذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وتستعرض دار الإفتاء المصرية أحب الأناشيد في هذا اليوم المبارك.

أجمل مايقال في يوم المولد النبوي الشريف «ابتهالات وأناشيد دينية»

الثابت عن علماء الأمة وأئمتها وأدبائها أنهم دائمًا ما يَنْظِمون وينشدون القصائد المشتملة على المديح النبوي، سواء اشتملت على استغاثة بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؛ ونصوا على أنَّ ذلك ممَّا لا خلاف ولا نقاش فيه، بل هو من المندوبات التي تواترت الأدلة الدالة عليها، وفقًا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

وهناك العديد من الأناشيد والابتهالات الدينية، التي أوردتها دار الإفتاء المصرية على صفحتها، منها ما روى عن الإمام الصرصري:

يا حبيبَ الرحمــــن في الخـــــلق يا مَــن تعـــــرف الأرضُ فضلَه والسـمـــاءُ

أنت ذُخــــــــــــرٌ لنا وعـــونٌ على خَطْــ ـــبِ زمـــــــــان به اللبيــــــبُ يُساءُ

فأَغِــثْـــــــــــني وكن لضعفي مُجيــــــــــرًا في مَقــــــــامٍ تخــــــــــافه الأتقيـــــــــاءُ

ومما قاله أيضًا: كما في "المجموعة النبهانية" (1/ 398، ط. دار الفكر):

فَأَدِّ عني ســـلامًا زاكيًـــا أَرِجًـــــــــــا لا لغوَ فيه ولا إثمًا ولا كذبًا

وقل عُبَيْدُكَ يرجو منكَ مَكرُمةً رَجاءَ عافٍ لوعدٍ ظلَّ مرتَقِبًا.

وكذا ما جاء عن الإمام الأديب بهاء الدين السبكي الشافعي، ابن قاضي القضاة وشيخ الشافعية تقي الدين السبكي، وذلك في تائيته التي أنشدها أمام الحجرة النبوية الشريفة، وهي في "المجموعة النبهانية في المدائح النبوية" وفيها يقول:

ألَا يا رســــولَ الله جئــــــــتُكَ زائرًا فخُذْ بيدي واجعل قراي بجَنَّةِ

أتيتُ وشكلي ذو مقدِّمتَـــين مِن ذنوب وتَسْـــآلٍ، فجُدْ بالنتيجةِ

وإني ظلمْتُ النفسَ كلَّ ظُــلامة وجئتُكَ، فاستغفرْ لنفسٍ ظَلُومةِ

وكُن لي إذا ما فَــــــرَّ منيَ والدي وأمـــي وأولادي وأهـــلي وإخوتي

وكن بهـــــــــــــــمُ برًّا؛ فإن جميعَهم لِبِـــرِّكَ محتاجون في كل بُــــــــــرْهةِ.