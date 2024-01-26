شقيقة محمد صلاح ترد على منتقديه: يريدون تدميره

عقب انتهاء مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية، والتي شهدت إصابة قائد الفراعنة وهداف ليفربول محمد صلاح مصابا، خرجت شقيقته «رباب» للرد على منتقديه، والأصوات التي اتهمته بإدعاء الإصابة.

وبعد يومين من نشر صور صلاح، والتي أظهرت حالة القلق التي كان يعيشها على دكة البدلاء خلال مباراة كاب فيردي الحاسمة في ختام دور المجموعات، خرجت شقيقته رباب عبر خاصية «ستوري» على حسابها على انستجرام، للرد مجددا على مهاجمي مهاجم الريدز.

شقيقة محمد صلاح ترد مجددا على اتهامات إدعاءه الإصابة.. ماذا قالت؟

رباب صلاح، أعادت نشر تغريدة عبر ستوري انستجرام الخاص بها، لأحد مراسلي إحدى القنوات الرياضية والتي قال بها: «شخصيا لم أشاهد جمهورا في التاريخ يحاول تدمير أيقونته كما تفعل الجماهير المصرية مع محمد صلاح»، لتبدي شقيقته تعجبها من الاتهامات التي تلاحق شقيقها.

شقيقة محمد صلاح تهاجم منتقدي شقيقها بعد سفره إلى ليفربول

رباب شقيقة صلاح، فتحت النار على منتقدي «صلاح» بعد مباراة مصر وكاب فيردي، بعدما وضعت صور شقيقها على أنغام أغنية ميادة الحناوي الشهيرة مهما يحاولوا يطفوا الشمس، لتعلق ساخرة: «ملامح واحد بيمثل الإصابة، ومش فارق معاه المنتخب يا عيني».

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار، ليعود إلى ليفربول، من أجل الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف، أملا في لحاقه بالأدوار النهائية حال تأهل الفراعنة.