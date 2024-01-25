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ناقد رياضي: وجود محمد صلاح مع المنتخب كان مهما لرفع معنويات اللاعبين

كتب:

منتصر سليمان
11:02 م | الخميس 25 يناير 2024
محمد صلاح

محمد صلاح

قال الدكتور طارق الأدور الناقد الفني، إنه فيما يتعلق بمغادرة محمد صلاح للمنتخب، فهو شيء يؤخذ على محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي وضع شروطًا بأنه في كل البطولات الدولية، يكون اللاعب ملكًا لدولته ولمنتخب بلده، واتخاذ أي قرار يكون من شأن الاتحاد الوطني والجهاز الفني لبلده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر قناة «DMC»، قائلًا: «بنتكلم في فكرة أنه يترك منتخب مصر في هذا التوقيت، وإحنا عارفين إن ممكن تكون بعض الأمور العلاجية في إنجلترا أفضل من الظروف الموجودة حاليًا في كوت ديفوار».

بطولة إفريقيا 

وتابع: «دروجبا في بطولة أفريقيا 2008 اللى مصر فازت بيها، كان مرشح أن يتم اختيارة للكرة الذهبية في إفريقيا، وكان وقتها منتخب كوت ديفوار المرشح الأول للفوز بالبطولة، كانوا مختارينه أفضل لاعب وطلبوا منه مغادرة المعسكر، ويسافر إلى توجو عشان يحضر حفل التكريم بالكرة الذهبية، ولكنه رفض يترك المنتخب واعطوا الجائزة وقتها للاعب كان أقل جدا في العطاء في تلك السنة». 

أحرز 55 هدفًا مع المنتخب

وأكمل: «محمد صلاح أحرز 55 هدفًا في تاريخه الكروي مع المنتخب، وهو ثاني هدافي المنتخب ومرشح لو أكمل مسيرته أن يكون أعلى هداف في تاريخ الكرة المصرية، ووجوده مع المنتخب كان هيكون مهم جدا للاعبي المنتخب ولمعنوياتهم». 

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