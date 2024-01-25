ماذا فعل النني بعد تسجيل هدف التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية؟

بينما كانت الأنظار وعدسات الكاميرات متوجهة صوب قائد وهداف منتخب مصر محمد صلاح، خلال اللحظات العصيبة ما بين هدف مصطفى محمد في مرمى كاب فيردي، وعودة حكم اللقاء إلى الـ «VAR»، قبل أن يحتسب هدف التقدم للفراعنة، والذي كان بمثابة تأمين التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، كان هناك لقطة أخرى خلف الكواليس.

محمد النني لاعب وسط الفراعنة ونادي أرسنال الإنجليزي، والذي كان يستعد لنزول أرض الملعب، قبل تسجيل كاب فيردي هدف التعادل في الثواني الأخيرة، ظهر في حالة قلق شديدة قبل احتساب هدف مصطفى محمد.

فيديو تخطى مليون مشاهدة لـ النني وأحمد حسن كوكا.. ماذا فعلا؟

حساب الاتحاد الأفريقي «كاف» على إنستجرام، كشف رد فعل النني رفقة أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، خلال متابعة موقف حكم اللقاء قبل احتساب الهدف، وهو الفيديو الذي تخطى حاجز المليون مشاهدة.

«فريق واحد .. روح واحدة» هكذا وصف حساب الاتحاد الأفريقي رد فعل النني على الكرة التي أثارت الجدل في مواجهة مصر وكاب فيردي بعد تسجيل مصطفى محمد هدف التقدم.

«روح عالية»، هكذا وصف أحد نشطاء موقع «إنستجرام» رد فعل النني على هدف التقدم للفراعنة، بينما رد آخر: «إن شاء الله بالروح دي هناخد البطولة».

النني يقترب من العودة أساسيا أمام الكونغو بعد إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ

النني الذي خرج من التشكيل الأساسي للمرة الأولى أمام كاب فيردي، باتت فرصته في العودة للمشاركة بالمباراة القادمة كبيرة، بعد إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ، خلال مران الفراعنة أمس الأربعاء.

منتخب مصر حجز مقعده إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حل وصيفا في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات أمام كلٍ من موزمبيق وغانا وكاب فيردي، بينما حجز الأخير صدارة المجموعة.

الفراعنة سيكونوا على موعد مع مواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل، في دور الـ16، بحثا عن حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة القارية الغائبة عن خزائن بطولات منتخب مصر منذ 14 عاما، منذ التتويج بآخر نسخة عام 2010.