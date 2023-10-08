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إمام مسجد الحسين: إكرام اليتيم باب عظيم من أبواب الجنة (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
07:43 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام مسجد الإمام الحسين

الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام مسجد الإمام الحسين

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام مسجد الإمام الحسين، إنّ إكرام اليتيم باب عظيم من أبواب الجنة، موضحًا: «أي شخص يتمنى أن يدخل الجنة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا سنقدم له النصيحة النبوية التي أمر بها النبي وهي إكرام اليتيم».

وأضاف عبدالسلام، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، مقدمة برنامج «البيت»، على قناة «الناس»، أنّ مصر كافلة وراعية لإكرام اليتيم وتنادي دائما وأدبا بذلك، فهي حريصة على رعايته وتوفير حياة كريمة له، وتعليم وصحة وعطف، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم تحدث في أكثر من 20 موضعا عن اليتيم، دعا فيه إلى احترام وإكرام وإطعام وإحسان ورعاية وتربية اليتيم.

وتابع إمام مسجد الحسين: «القرآن الكريم حرص على التركيز على اليتيم حتى في الإكرام، فقد جاء فيه فأما اليتيم فلا تقهر، أي أننا يجيب أن نكون حريصين عند التعامل مع اليتيم».

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