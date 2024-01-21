أحد علماء الأزهر: العودة إلى الله تغفر الذنوب وتدخل الجنة

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إنه مهما كانت ذنوب العبد كبيرة، وفيها من معاصي وفواحش، فإن الله يحبه ويغفر ذنوبه كلها، مهما كانت عظمة شرط أن يعود إلى الله ويستغفر من ذنوبه ولا يفعلها مرة أخرى.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «ذكر الله لا يكون على السبحة ده اسمه الذكر الظاهري، ولكن يكون من قلبك»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ».

وأضاف: «كل الذنوب اللي أنت بتعلملها في حياتك بتظلم نفسك بيها، وبتخليك تبعد عن ربنا، فوقف ظلمك لنفسك وارجع لربنا».

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