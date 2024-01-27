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معرض القاهرة الدولي للكتاب

نسمة محجوب عن فيلم «رحلة 404»: الأداء العفوي فيه كله خبرة

كتب:

ياسمين محمود
02:38 ص | السبت 27 يناير 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

أشادت المطربة نسمة محجوب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بفيلم «رحلة 404» للفنانة منى زكي.

ونشرت نسمة محجوب صورا من العرض الخاص معلقة: «ألف مبروك و شكرا لدعوتي لحضور افتتاح فيلم الرحلة 404.. مش ممكن التركيز في التفاصيل والأداء العفوي اللي مليان خبرة ده أول فيلم أشوفه في السينما من سنتين ونص تقريبا والسينما كانت واحشاني.. شكرا ليكي ولكل طاقم العمل لأنكم خليتوا التجربة دي بعد المدة دي كلها ممتعة ومنفردة».

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي ومجموعة من ضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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