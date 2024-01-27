نيللي كريم تعود للكوميديا في رمضان 2024 بمسلسل «فراولة»

بعد غياب 4 سنوات عن الأعمال الكوميدية تعود الفنانة نيللي كريم بمسلسل فراولة في شهر رمضان 2024، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

مسلسل فراولة

وانطلق تصوير مسلسل فراولة لنيللي كريم مع بداية شهر يناير للحاق بالسباق الرمضاني 2024.

ويضم مسلسل «فراولة» عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: نيللي كريم وشيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على

مسلسل بـ100 وش

وكان آخر عمل كوميدي قدمته نيللي كريم كان مسلسل بـ100 وش الذي عُرض في رمضان 2020 وحقق نجاحا كبيرا وإشادات من النقاد والجمهور، وضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن أبرزهم الفنان آسر ياسين، مصطفي درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

يذكر أن آخر عمل رمضاني لنيللي كريم كان مسلسل «عملة نادرة»، والذي شارك في بطولته أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بسبب انتمائه للدراما الصعيدية.