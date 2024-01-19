نيللي كريم تبدأ تصوير مسلسل فراولة الأسبوع المقبل.. يعرض في رمضان 2024

تخوض الفنانة نيللي كريم، ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2024، من خلال عمل درامي جديد يحمل اسم مسلسل فراولة، وتعود من خلاله إلى الكوميديا والدراما الاجتماعية بعيدًا عن «التيمة» التي تميزت بها منذ خوضها المنافسات الرمضانية بمسلسلات مثل «ذات، سجن النسا، تحت السيطرة، سقوط حر، فاتن أمل حربي، عملة نادرة».

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم في رمضان 2024

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم في رمضان 2024، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية لها مؤخرا، من خلال السطور التالية:

- مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

- ينطلق التصوير الأسبوع المقبل، وذلك حسب الشركة المنتجة.

صناع مسلسل فراولة

- المسلسل تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، إنتاج أحمد الدسوقي.

- يشارك في البطولة شيماء سيف، أحمد فهيم، صدقي صخر.

- جار الاتفاق مع عدد من النجوم للمشاركة كضيوف شرف بالمسلسل.

وكانت نيللي كريم، قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل عملة نادرة، وجسدت من خلاله لأول مرة شخصية امرأة صعيدية، وخضعت وقتها لدراسة مكثفة للهجة الصعيدية، وكان من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ماندو.