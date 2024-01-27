ضياء السيد: فرص نيجيريا في الفوز أكبر من الكاميرون.. وهذا سر قوتهم

قال ضياء السيد لاعب الأهلي السابق ومحلل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مباراة المنتخب النيجيري أمام الكاميرون في دور الـ16، من المتوقع أن تحظى باهتمام إعلامي كبير، لأن المنتخب النيجيري يمتلك هداف إيطاليا وأفضل لاعب في إفريقيا هذا العام فيكتور أوسيمين وخطوطه الدفاعية قوية.

وأشار ضياء السيد خلال لقائه عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المنتخب النيجيري خطوطه أقوى من الناحية الدفاعية، بخلاف المنتخب الكاميروني الذي يعاني من مشكلات في الدفاع والذي من المتوقع أن يختار توليفة أفضل في هذه المباراة المرتقبة قائلا: «كفة نيجيريا الأرجح في الفوز بتلك المباراة»

وأوضح أن المنتخب الكاميروني يعاني من غياب اللاعب فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في المران مع منتخبه قائلا: «الكاميرون تعاني من مشاكل على مستوى غرفة الملابس والدفاع».