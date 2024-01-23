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ضياء السيد: إصابة صلاح تسببت في ظروف غير طبيعية لمباراة مصر وكاب فيردي

كتب:

محمد عزالدين
01:09 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
ضياء السيد

ضياء السيد

علّق ضياء السيد، محلل القاهرة الإخبارية، على مباراة مصر وكاب فيردي بكأس الأمم الإفريقية، قائلا، إن المباراة مثيرة وظروفها غير طبيعية، منذ إصابة نجم منتخب مصر، محمد صلاح.

تأثير إصابة محمد صلاح على منتخب مصر

وأضاف «السيد» خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المعسكر داخل الفريق يعيش ظروف صعبة للغاية، من حيث إصابة «صلاح» ثم تشخيص إصابته، ثم حديث نادي ليفربول، ثم بيان اتحاد الكرة، ما أدى لحدوث لغط حول سفر محمد صلاح من عدمه.

أردف: «للأسف كان من المفترض على رئيس البعثة والمشرف على الفريق والمدير الفني السيطرة على هذه الحالة، وكل القرارات التي يرغبون في اتخاذها وكل البيانات كانت من المفترض أن تؤجل لبعد مباراة اليوم، خاصة أن المباراة وحدها بها ضغوطات فنية ولا تحتاج لعوامل خارجية».

ووجه ضياء السيد، الشكر للاعبي المنتخب اليوم على أدائهم في المباراة في ظل الأحداث الغريبة التي لم يتحكم فيها مسؤولي اتحاد الكرة بشكل احترافي ومهني، ووضعوا الفريق تحت الضغط

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