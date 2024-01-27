أماكن ومواعيد سقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم.. تحذير لسكان 7 مناطق

حددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أماكن سقوط الأمطار وتوقيتها اليوم السبت خلال ثالث أيام نوة الكرم الحالية، إذ يأتي ذلك تحذيرا لسكان 7 مناطق كبرى في المدينة الساحلية للنزول في توقيتات وأماكن مختلفة وذلك نتيجة استمرار نوة الكرم الحالية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أماكن ومواعيد سقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم من خلال تحذير عاجل لسكان 7 مناطق كبرى من أجل سلامتهم بحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وحددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أماكن سقوط الأمطار اليوم التي ستكون بالتحديد على 7 مناطق وهم:

- سيدي جابر.

- جليم.

- المحروسة

- سيدي بشر.

- ميامي.

- العصافرة.

- المندرة

موعد سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وجرى توقع موعد سقوط أمطار الإسكندرية اليوم خلال ثالث أيام نوة الكرم، حيث تبدأ فجر اليوم بالإضافة إلى الساعات الأولى من النهار من السادسة إلى الثامنة صباحا على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

توقعات سقوط أمطار الإسكندرية

ومتوقع أن تشهد الإسكندرية اليوم السبت الموافق 27 يناير سقوط امطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

ويتبع ذلك استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.