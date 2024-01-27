عاجل.. سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية فجر ثالث أيام نوة الكرم (صور)

سقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، منذ قليل، مع فجر اليوم السبت وذاك على مناطق عدة بالإسكندرية وبالتحديد أحياء المنتزه أول وثان وشرق ووسط والجمرك، خلال ثالث أيام نوة الكرم الحالية والمتوقع أن تشهد أمطار غزيرة اليوم على كافة المناطق.

وبحسب بيان الصرف الصحي بالإسكندرية، فإنه جرى رصد سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة مع فجر اليوم السبت تزامنا مع نوة الكرم الحالية حيث جرى التعامل السريع مع اي تجمعات مياه فور حدوثها.

نشر معدات وسيارات شركة الصرف الصحي

واضافت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تم نشر معدات وسيارات شركة الصرف الصحي مع أكثر المناطق تعرضا لسقوط الأمطار فجر اليوم للتعامل السريع .

تعامل سريع لإزاحة تركمان أمطار الإسكندرية قبل الصباح

وأشاروا إلى أن الأمطار بدأت خفيفة علي مختلف مناطق الإسكندرية فجرا وزادت غزارتها إلي متوسطة ثم غزيرة مع تعامل سريع لإزاحة الأمطار قبل الصباح من خلال مركز 182 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة.