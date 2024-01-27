تغريم ترامب 83 مليون دولار بسبب «غلطة» عمرها 28 عاما

منحت هيئة محلفين في مدينة نيويورك تعويض ضخم كتعويض إلى الكاتبة الصحفية إي جان كارول في قضية التشهير التي رفعتها ضد دونالد ترامب، وحكمت المحكمة بمنح الصحفية مبلغ 83.3 مليون دولار منهم 18.3 مليون دولار كتعويضات و65 مليون دولار كعقوبات عقابية.

المحكمة قسمت مبلغ التعويض

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، قسمت المحكمة مبلغ التعويض إلى 11 مليون دولار لتمويل حملة إصلاح السمعة و7.3 مليون دولار للضرر العاطفي الناجم عن تصريحات ترامب العامة لعام 2019.

وكانت كارول وفريقها القانوني مبتهجين عندما غادروا المحكمة في سيارة دفع رباعي سوداء، ولم يجيبوا على الأسئلة مباشرة بعد خروج المحكمة.

انتقد ترامب القرار ووصفه بأنه سخيف تماما وأعلن أنه سيقدم استئناف

وبعد لحظات من إعلان القرار، انتقده ترامب ووصفه بأنه سخيف تماما وأعلن أنه سيقدم استئنافا، مضيفًا في منشور له «أنا لا أتفق تماما مع كلا الحكمين، وسأستأنف برمته حملة المطاردة التي وجهها بايدن والتي ركزت علي وعلى الحزب الجمهوري، إن نظامنا القانوني خارج عن السيطرة، ويتم استخدامه كسلاح سياسي. لقد أخذوا جميع حقوق التعديل الأول. هذه ليست أمريكا!».

وكانت الصحفية الأمريكية اعترفت في مقال لها عام 2019 بتعرضها للاغتصاب من ترامب عام 1996 واتهمها الرئيس ترامب وقتها بالكذب، ما جعلها تلجأ لمقاضاته بسبب اتهامه لها بالكذب.