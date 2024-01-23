كل استطلاعات الرأي تصب في مصلحة ترامب بانتخابات الحزب الجمهوري

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن جميع استطلاعات الرأي تصب في مصلحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الذي أجرى جولة واحدة في نيوهامبشاير، لكن المرشحة المنافسة نيكي هيلي، أجرت 5 جولات في هذه الولاية.

أضاف «نور الدين»، خلال رسالة على الهواء، أنه بدأت صباح اليوم، الانتخابات التمهيدية للحزب في هذه الولاية، علما بأن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يضم 2429 مندوبا، ولا بد من أن يفوز «ترامب» أو «هيلي» بمجموع 1215 صوتا، والإحصاءات جميعها تصب في مصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب.

أشار إلى أن ولاية نيوهمبشاير تضم بعض المستقلين الذين يقدرون بـ 30% من الأصوات، لكن الإحصاءات تصب في مصلحة «ترامب»، علما بأنه بعد هذه الجولة المهمة التي ستنتهي بعد ساعات من الآن، ستستمر في الولايات الأمريكية والتصويت للوصول والفوز بالترشح من الحزب الجمهوري.

أوضح أنه في 8 فبراير ستجرى انتخابات في ولاية نيفادا، وفي 24 فبراير في ولاية ساوث كارولينا، وفي 2 مارس ستجرى في ولايتي ميتشجان وميزوري، ولكن في 5 مارس سيكون هناك ما يسمى بـ«الثلاثاء الكبير» نظرا لأنه تجرى فيه الانتخابات في 16 ولاية.