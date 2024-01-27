عاجل.. ورطة جديدة لـ محمد صلاح بسبب ليفربول

أربكت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، حسابات النجم محمد صلاح، لاعب الفريق، والذي عاد مؤخرا لمركز «أكسا» الخاص بتدريبات الريدز لتلقي العلاج بعد إصابته في العضلة الخلفية مع منتخب مصر خلال مواجهة غانا بالجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

إرباك إدارة ليفربول لحسابات محمد صلاح، بدأ بعد التفاوض مع بديل الفرعون اللاعب لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني، من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة لخلافة «مو» في الريدز، خاصة في ظل الغموض المحيط باستمرار اللاعب المصري من عدمه مع النادي الإنجليزي بالموسم المقبل في ظل العروض المقدمة إليه من الدوري السعودي، بحسب ما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو».

وتعمل إدارة ليفربول في الوقت الحالي على إقناع لامين يامال بالانضمام لكتيبة الريدز في الموسم المقبل واستغلال الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها برشلونة من الناحية المالية، لإغراء اللاعب الشاب في الانضمام للقلعة الحمراء، إذ أن الريدز يسعى لخطف هذه الصفقة تحسبا لرحيل محمد صلاح نهاية الموسم.

ويأمل ليفربول في التعاقد مع لامين يامال، الذي يعد محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، تحديدا الإنجليزية، في ظل رغبة مانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي في الحصول على خدمات بديل محمد صلاح أيضا بالميركاتو الصيفي المقبل.

ويغيب محمد صلاح عن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الكونغو الديموقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها تمام العاشرة مساء غد الأحد.