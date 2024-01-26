طبيب علاج طبيعي يكشف موعد عودة محمد صلاح للملاعب

تحظى إصابة محمد صلاح، باهتمام بالغ من المصريين، للوقوف على تطورات حالته الصحية، وسعى العديد من المشجعين لمعرفة تطورات حالته الصحية بعد إصابته بتهتك في العضلة الخلفية، ورحيله عن المنتخب متوجها إلى ليفربول ليتلقي العلاج.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محسن أخصائي العلاج الطبيعي في القصر العيني والمتحدث الرسمي باسم نقابة العلاج الطبيعي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إصابة محمد صلاح تنتج عادة بسبب الإرهاق، أو أداء حركة غير صحيحة بشكل مفاجئ، ومن الأسباب التي تؤدي لتلك الإصابة هي عدم التجهيز «التسخين» بشكل سليم قبل النزول للملعب.

ولفت إلى أن إصابة محمد صلاح من الدرجة الثانية، وتصل مدة العلاج في هذه الحالة إلى شهر بحد أقصى أو 3 أسابيع بحد أدنى، وقد تقل مدة العلاج عن ذلك نظرا لكون محمد صلاح رياضي يتمتع ببنية عضلية قوية وسليمة، وأوضح أن الدرجة الأولى من تستغرق من أسبوع إلى 3 أسابيع للشفاء.

أما عن طريقة العلاج المقرر أن يخضع لها محمد صلاح فقال: علاج الإصابات المماثلة لمحمد صلاح يتم من خلال 3 طرق، الأولى هو التمارين الرياضية، وذلك حتى تستعيد العضلة قوتها مرة أخرى وتحسين حركة المفصل فيتمكن من العودة للملاعب والمشاركة في المباريات».

وتابع في حديثه عن طريقة علاج الإصابات المماثلة لإصابة محمد صلاح: «الأمر الثاني هو العلاج المائي لما له من دور في ارتخاء العضلة وتحسين أدائها، إلى جانب تمارين الإطالة (الاسترتشات) وتمارين تقوية العضلة».