إيرادات فيلم «رحلة 404» في 3 أيام بالسينمات

نجح فيلم «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ3 ملايين جنيه خلال 3 أيام في دور العرض السينمائي، ووصلت إيراداته لـ1.5 مليون جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إجمالي إيرادات فيلم رحلة 404

ووصل إجمالي إيرادات فيلم رحلة 404 لـ3 ملايين و366 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق في أول أيامه بالسينمات يوم الأربعاء الماضي 416 ألف جنيه، بينما ارتفعت إيراداته في اليوم الثاني لتصل لمليون و418 ألف جنيه عن يوم الخميس، ومن المتوقع أن يواصل الفيلم صعوده في شباك التذاكر خلال الأيام المقبلة.

فيلم «رحلة 404»

ويشهد فيلم «رحلة 404» التعاون الثاني بين النجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم «سهر الليالي»، وهو من تأليف محمد رجاء، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم السينما المصرية: محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عارفة عبد الرسول وحسن العدل.