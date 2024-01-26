فيلم «رحلة 404» لمنى زكي يحقق إيرادات 1.5 مليون جنيه في ثاني أيام عرضه

يشهد شباك التذاكر في دور العرض السينمائية منافسة شديدة بعد طرح عدد جديد من الأعمال السينمائية، التي كان من بينها فيلم «رحلة 404»، بطولة الفنانة منى زكي.

فيلم «رحلة 404» لـ منى زكي في المركز الثاني

احتل فيلم «رحلة 404» المركز الثاني في ثاني أيام عرضه بدور العرض السينمائية، وذلك حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، موضحا أن فيلم «رحلة 404» احتل المركز الثاني أمس الخميس، بإيرادات بلغت مليون ونصف المليون جنيه، ويشارك في بطولته منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

في المقابل، يستمر فيلم الحريفة في تصدر قائمة الإيرادات بشباك التذاكر، فحقق أمس الخميس إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي وخالد الذهبي، من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.