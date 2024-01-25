منى زكي تصف شخصيات «رحلة 404».. شيرين رضا «العقل المدبر»

حرصت الفنانة منى زكي، على كشف تفاصيل كواليس فيلمها «رحلة 404»، الذي عُرض أمس، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، إذ احتفل أبطاله ليلة أمس بالعرض الخاص للعمل.

شيرين رضا.. العقل المدبر

وقالت منى زكي، على هامش حضورها العرض الخاص، إن العمل مليء بالشخصيات، التي شكَّلت أساس الرحلة، إذ وصفت شخصية «شهيرة»، التي تجسدها شيرين رضا، بالعقل المدبر للرحلة، وتحب دائما السيطرة على كل الموجودين حواليها.

محمد ممدوح.. كاسر القلوب

أما عن شخصية محمد ممدوح، الذي يجسد شخصية «طارق»، قالت منى زكي: «هو أول حب لبنات كتير، ونقدر نقول إنه كاسر القلوب، وعنده طموح زايد».

محمد فراج.. غلبان

كما وصفت شخصية «طارق»، الذي يجسدها محمد فراج، قائلة: «طارق بيحاول يداري ضعفه الشخصي، ولكن هو غلبان، وتاريخ شخصيته في أنه يقرص على الناس اللي حواليه».

عارفة عبد الرسول.. أم أنانية

بينما عن شخصية «الأم»، التي تجسدها عارفة عبد الرسول، قالت منى زكي:«هى الأم اللي مش مهتمة بأولادها، وعندها حياتها الاجتماعية والمادة غالبة عليها وهي أم أنانية».

حسن العدل.. كلمة توديه وكلمة تجيبه

ووصفت منى زكي، شخصية «الأب»، التي يجسدها الفنان حسن العدل، قائلة:«غلبان أوي، كلمة توديه وكلمة تجيبه وعاوز يريح دماغه ويشرب شيشة».

محمدعلاء

وعن شخصية محمدعلاء، قالت مني زكي:« جواه طفل ويحب يجرب مشاعره وخاصة المشاعر اللي فيه غزل أو لعب مع الناس كلها ودا بيعطي له إحساس أنه شخص كويس».