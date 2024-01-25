فيلم «رحلة 404» يقترب من نصف مليون جنيه في أول أيام العرض

انطلق عرض الفيلم السينمائي الجديد «رحلة 404»، بطولة الفنانة منى زكي، في دور العرض المصرية، وذلك ضمن منافسات موسم أفلام رأس السنة.

ايرادات فيلم «رحلة 404»

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أن الفيلم حقق 416 ألفا و600 جنيه بأول أيام عرضه، محتلا المركز الرابع في شباك تذاكر الايرادات.

واحتفلت الفنانة منى زكي بالعرض الخاص للفيلم بحضور صناعه، وزوجها الفنان أحمد حلمي الذي حرص على دعمها بطرح الفيلم بعد فترة طويلة من التأجيلات.

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقي حول رحلة «غادة»، والتي تنوي الذهاب لأداء مناسك فريضة الحج، ولكنها تتورط فى مشكلة تجبرها على جمع مبلغ كبير من المال، فتضظر للبحث مع أشخاص بالماضي كانت قد ابتعدت عنهم لأنه ملوث.

الفيلم من بطولة مني زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد علاء، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء.